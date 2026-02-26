iQOO 15R Resmi Meluncur dengan Snapdragon 8 Gen 5, Harga Mulai Rp7 Jutaan

JAKARTA – iQOO resmi memperkenalkan smartphone terbarunya, iQOO 15R, di Indonesia. Versi terjangkau dari seri bernomor generasi terbaru iQOO ini hadir sebagai smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

iQOO 15R dirancang sebagai smartphone bagi pengguna yang mencari perangkat untuk bekerja seharian sekaligus pengalaman gaming kelas flagship.

Perangkat ini mengusung dual chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 dan Supercomputing Chip Q2 yang dioptimasi dengan Monster HyperCore Engine untuk mempertahankan stabilitas sekaligus menekan konsumsi daya. Teknologi penyimpanan LPDDR5X Ultra RAM dan UFS 4.1 memastikan proses buka-tutup aplikasi, perpindahan antar-tugas, serta instalasi aplikasi berjalan cepat dan responsif.

Performa ini didukung oleh sistem pendingin 6.5K VC Cooling System dan area pendinginan grafit lebih dari 10.000 mm². Sistem pendingin ini dirancang mampu menurunkan suhu CPU hingga 15°C saat bermain dan menjalankan aplikasi berat tanpa throttling yang mengganggu.