Redmi A7 Pro Resmi Meluncur, Smartphone Rp1 Jutaan dengan Layar 120Hz dan Baterai Jumbo

JAKARTA — Xiaomi resmi meluncurkan Redmi A7 Pro di Indonesia sebagai smartphone entry-level andal di harga Rp1 jutaan. Redmi A7 Pro hadir dengan layar besar yang imersif serta baterai tahan lama untuk mendukung berbagai kegiatan.

Redmi A7 Pro menggunakan layar 6,9 inci dengan kecerahan maksimal 800 nits dan refresh rate hingga 120Hz, yang smooth dan responsif saat digunakan. Redmi A7 Pro juga memiliki fitur eye-care untuk memastikan mata pengguna tetap nyaman dan tidak mudah lelah saat menggunakan smartphone dalam waktu lama.

Performanya didukung prosesor UNISOC T7250 yang dipadukan dengan teknologi penyimpanan UFS 2.2, membuat penggunaan lebih lancar tanpa lag. Redmi A7 Pro juga mendukung microSD, memungkinkan penambahan kapasitas penyimpanan agar tidak cepat habis.

Redmi A7 Pro memiliki baterai berkapasitas 6.000 mAh yang diklaim bisa bertahan lebih dari dua hari. Baterai ini didukung pengisian daya cepat 15W Fast Charging.

Seperti smartphone Redmi terbaru lainnya, Redmi A7 Pro juga telah menjalankan Xiaomi HyperOS 3. Ponsel ini mendapatkan pembaruan OS hingga 4 generasi dan pembaruan patch keamanan selama 6 tahun.