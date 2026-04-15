Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengatasi Website Error Saat War Tiket

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |16:05 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Mengalami website error saat sedang war tiket secara online kerap membuat kesal dan frustrasi. Tak hanya merugikan dari sisi waktu, website yang error juga dapat membuat kita kehilangan momen bahkan kesempatan untuk mendapatkan tiket yang sangat diinginkan.

Ada beberapa persiapan yang dapat dilakukan agar kita tidak menghadapi website error saat war tiket, atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut. Berikut tips-tipsnya.

Penyebab Website Error 

Error muncul karena terlalu banyak pengunjung serentak, melebihi kemampuan server, yang kerap terjadi saat war tiket. Penyebab lain seperti internet lambat, cache browser penuh, atau maintenance tiba-tiba—misalnya pesan "peningkatan sistem".

Persiapan Sebelum Beli Tiket

Berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti war tiket: 

  • Sebelum melakukan war tiket, sebaiknya Anda mengukur kecepatan internet menggunakan layanan gratis seperti fast.com atau speedtest.net. Pastikan kecepatan internet minimal 50 Mbps agar lancar.
  • Perbarui browser yang Anda gunakan untuk mengakses laman war tiket.
  • Siapkan akun login agar bisa cepat masuk ke laman.
  • Pilih WiFi yang stabil atau data seluler cadangan.

Solusi Saat Error Terjadi 

Jika terjadi error saat sedang war, lakukan langkah-langkah berikut:

  • Refresh Keras: Tekan Ctrl+F5 (Windows) atau Cmd+Shift+R (Mac). Hapus cache di pengaturan browser: Chrome > Pengaturan > Privasi > Hapus data browsing.
  • Ganti Browser/Perangkat: Coba mode incognito, Firefox, atau aplikasi mobile.
  • Sabar Tunggu: Server biasanya pulih dalam 5–30 menit; jangan spam refresh.
  • Gunakan VPN jika menghadapi blokir wilayah, tetapi pastikan ini tidak melanggar aturan situs.

Persiapan-persiapan ini mengurangi peluang Anda menghadapi website error dan meningkatkan peluang sukses saat war tiket. Selamat mencoba.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement