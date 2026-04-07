Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pameran Kendaraan Komersial GIICOMVEC Digelar 8-11 April 2026, Diramaikan 14 Brand

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |11:47 WIB
Pameran Kendaraan Komersial GIICOMVEC Digelar 8-11 April 2026, Diramaikan 14 Brand
Pameran Kendaraan Komersial GIICOMVEC Digelar 8-11 April 2026, Diramaikan 14 Brand (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pameran kendaraan komersial, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026, bakal digelar pada 8 hingga 11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Total terdapat 14 merek kendaraan meramaikan pameran tersebut. 

Ke-14 brand yang ikut serta pada GIICOMVEC tahun ini adalah Daihatsu, DFSK, Foton, Hino, Isuzu, JAC Motor, Mitsubishi Fuso, Suzuki, Toyota, Wuling, Guangzi Auto, Farizon, Ford, dan Sany.

Ke-14 merek global tersebut akan menghadirkan rangkaian kendaraan komersial terbaru yang dilengkapi inovasi terkini, mulai dari sistem keamanan mutakhir hingga teknologi manajemen armada berbasis digital yang mempermudah kendali operasional sehari-hari. 

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menegaskan pameran ini merupakan representasi dari kemajuan signifikan industri otomotif dalam negeri. 

"GIICOMVEC 2026 menjadi bukti bahwa industri otomotif nasional telah mampu menghasilkan line-up kendaraan komersial dengan standar kualitas global. Kami ingin menunjukkan bahwa kendaraan niaga yang diproduksi di Indonesia memiliki daya saing tinggi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sangat kompetitif di pasar internasional," tutur Putu dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement