Pameran Kendaraan Komersial GIICOMVEC Digelar 8-11 April 2026, Diramaikan 14 Brand

JAKARTA - Pameran kendaraan komersial, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026, bakal digelar pada 8 hingga 11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Total terdapat 14 merek kendaraan meramaikan pameran tersebut.

Ke-14 brand yang ikut serta pada GIICOMVEC tahun ini adalah Daihatsu, DFSK, Foton, Hino, Isuzu, JAC Motor, Mitsubishi Fuso, Suzuki, Toyota, Wuling, Guangzi Auto, Farizon, Ford, dan Sany.

Ke-14 merek global tersebut akan menghadirkan rangkaian kendaraan komersial terbaru yang dilengkapi inovasi terkini, mulai dari sistem keamanan mutakhir hingga teknologi manajemen armada berbasis digital yang mempermudah kendali operasional sehari-hari.

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menegaskan pameran ini merupakan representasi dari kemajuan signifikan industri otomotif dalam negeri.

"GIICOMVEC 2026 menjadi bukti bahwa industri otomotif nasional telah mampu menghasilkan line-up kendaraan komersial dengan standar kualitas global. Kami ingin menunjukkan bahwa kendaraan niaga yang diproduksi di Indonesia memiliki daya saing tinggi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sangat kompetitif di pasar internasional," tutur Putu dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).