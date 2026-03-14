Hino Pasok 10 Ribu Truk untuk Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menyatakan berpartisipasi dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. HMSI menyatakan menyiapkan 10 ribu truk untuk Kopdes.

Sales & After Sales Director HMSI, Susilo Darmawan, menyebutkan pihaknya mengungkap alasan mampu memasok 10 ribu unit truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Dengan mempertimbangkan kemampuan rantai pasok kami, baik dari komponen lokal maupun CKD, Hino hanya mampu mensuplai sebanyak 10.000 unit truk untuk 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)," tutur Susilo, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap koperasi desa tersebut nantinya mendapatkan satu unit truk Hino untuk mendukung operasional distribusi. "Jumlah tersebut merupakan kontribusi optimal yang saat ini dapat kami berikan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih,” kata Susilo.

Selain penyediaan kendaraan, Hino akan memberikan dukungan melalui layanan purnajual untuk memastikan operasional kendaraan dapat berjalan optimal.