Pameran Kendaraan Listrik PEVS 2026 Digelar 29 Oktober-1 November

JAKARTA - Pameran otomotif Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 bakal digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 Oktober hingga 1 November. PEVS 2026 akan menghadirkan berbagai teknologi kendaraan listrik mulai dari baterai, hybrid, hingga tenaga solar panel.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko mengatakan, situasi geopolitik dunia saat ini menuntut terobosan yang dilakukan seperti penyelenggaraan PEVS 2026. Pihaknya berharap, penyelenggaraan PEVS 2026 bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan industri EV, dan menjadi wadah strategis bagi pelaku industri.

"Bagaimana kita bermobilitas dengan cara efisien dan bersih tidak bisa lagi diabaikan. Apalagi di tengah situasi geopolitik di mana harga minyak tidak bisa lagi dikendalikan. Pilihan kita berdiam diri atau menciptakan terobosan. Penyelenggaraan PEVS adalah salah satu terobosan yang dilakukan,” katanya saat konferensi pers di Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, PEVS selalu memiliki daya tarik sendiri bagi pecinta dan pengguna kendaraan ramah lingkungan.

Sebagai gambaran, tahun lalu PEVS mencatat 143 peserta dan total mencapai lebih dari 40.000 pengunjung.