GIICOMVEC 2026 Resmi Dibuka, GAIKINDO Tekankan Peran Vital Industri Kendaraan Komersial

Pameran kendaraan niaga GIICOMVEC 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 8 April 2026.

JAKARTA – Pameran kendaraan komersial GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Rabu (8/4/2026). Acara ini dibuka dengan seremoni penekanan tombol yang dihadiri oleh Sekjen Kementerian Perindustrian RI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, mengatakan sektor kendaraan komersial memiliki peran vital dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Menurutnya, truk dan bus menjadi tulang punggung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan truk dan bus sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Truk dan bus merupakan urat nadi penghubung pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan menjadi motor penggerak mobilitas publik,” ujarnya pada Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil tidak lepas dari kontribusi sektor industri otomotif, khususnya kendaraan komersial yang terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru.