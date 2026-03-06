Populasi Motor Bensin Capai 120 Juta Unit, Pemerintah Dorong Percepatan Konversi ke Listrik

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya transisi energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Bahlil, pemerintah tengah menyiapkan langkah bertahap untuk melakukan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik, khususnya pada sepeda motor yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit di Indonesia.

“Kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media, dikutip Jumat (6/3/2026).

Bahlil menjelaskan, program konversi motor sebenarnya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahunnya sekitar 200 ribu sepeda motor telah dikonversi dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Ke depan, program tersebut diharapkan dapat makin dipercepat seiring perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi semakin terjangkau.

“Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar 5-6 juta (rupiah), jadi semakin ke sini semakin murah,” jelasnya.