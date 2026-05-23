Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fokus Ekspansi, Geely Target Buka 80 Diler hingga Akhir Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |14:05 WIB
Fokus Ekspansi, Geely Target Buka 80 Diler hingga Akhir Tahun
Fokus Ekspansi, Geely Target Buka 80 Diler hingga Akhir Tahun (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Geely Auto Indonesia menargetkan membuka 80 diler di Tanah Air hingga akhir tahun ini. Diler akan menyasar sejumlah kota baik di Pulau Jawa hingga luar Jawa. 

Sales and Channel Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso menjelaskan, pihaknya fokus pada wilayah Jabodetabek untuk ekspansi. Hal ini untuk mempermudah akses konsumen. 

“Sebagai respons terhadap permintaan lineup elektrifikasi yang terus meningkat, Jabodetabek masih menjadi fokus ekspansi kami. Geely berkomitmen mencapai 80 diler di Indonesia tahun ini, dengan perluasan jaringan dari Pulau Jawa hingga luar Jawa," kata Herlijoso di Tangerang, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, selain ekspansi tersebut, pihaknya  juga menyiapkan sejumlah model baru. Model tersebut rencananya diluncurkan pada tahun ini. 

"Kami juga memperluas lini produk, termasuk model ICE dan SUV 7‑seater untuk menjangkau lebih banyak konsumen sesuai kebutuhan
mereka,” ujar Herlijoso.

Diler Geely
Diler Geely

Diketahui, brand asal China tersebut sejauh ini telah memasarkan 3 model. Ketiganya adalah Geely Starray EM-i, Geely EX5 serta EX2. 

Sementara itu, Geely baru meresmikan 2 diler baru. Keduanya berlokasi di BSD dan Pos Pengumben, Jakarta. 

Geely DPM BSD berlokasi di Jl. BSD Boulevard Utara Kav Commercial De Park Lot II No 17, Pagedangan, Tangerang. Diler berkonsep 3 S (sales, service, dan spare parts) ini memiliki fasilitas workshop didukung 3 service bay dan 2 washing bay. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/15/3208955/geely-RVq1_large.jpg
Penjualan Ritel Geely Tembus 1.600 Unit, Naik Hampir 2 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/15/3208051/geely_ex2-N73R_large.jpg
Geely EX2 Bukukan 5 Ribu SPK, Pengiriman Digeber ke 9 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/15/3204636/geely_ex2-X3Dt_large.jpg
1.000 Unit Geely EX2 Mulai Dikirim ke Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/15/3202442/booth_geely-723b_large.jpg
Bukan BYD atau Chery, Ini Mobil Terlaris di China Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/15/3198860/geely_ex2_mulai_didistribusikan_ke_diler-QD8w_large.jpg
Catat 2 Ribu SPK, Geely EX2 Mulai Didistribusikan ke Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/15/3196540/geely_ex2_dirakit_lokal-r4JY_large.jpg
Geely EX2 Mulai Dirakit Lokal, TKDN Capai 46,5%
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement