Fokus Ekspansi, Geely Target Buka 80 Diler hingga Akhir Tahun

TANGERANG - Geely Auto Indonesia menargetkan membuka 80 diler di Tanah Air hingga akhir tahun ini. Diler akan menyasar sejumlah kota baik di Pulau Jawa hingga luar Jawa.

Sales and Channel Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso menjelaskan, pihaknya fokus pada wilayah Jabodetabek untuk ekspansi. Hal ini untuk mempermudah akses konsumen.

“Sebagai respons terhadap permintaan lineup elektrifikasi yang terus meningkat, Jabodetabek masih menjadi fokus ekspansi kami. Geely berkomitmen mencapai 80 diler di Indonesia tahun ini, dengan perluasan jaringan dari Pulau Jawa hingga luar Jawa," kata Herlijoso di Tangerang, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, selain ekspansi tersebut, pihaknya juga menyiapkan sejumlah model baru. Model tersebut rencananya diluncurkan pada tahun ini.

"Kami juga memperluas lini produk, termasuk model ICE dan SUV 7‑seater untuk menjangkau lebih banyak konsumen sesuai kebutuhan

mereka,” ujar Herlijoso.

Diler Geely

Diketahui, brand asal China tersebut sejauh ini telah memasarkan 3 model. Ketiganya adalah Geely Starray EM-i, Geely EX5 serta EX2.

Sementara itu, Geely baru meresmikan 2 diler baru. Keduanya berlokasi di BSD dan Pos Pengumben, Jakarta.

Geely DPM BSD berlokasi di Jl. BSD Boulevard Utara Kav Commercial De Park Lot II No 17, Pagedangan, Tangerang. Diler berkonsep 3 S (sales, service, dan spare parts) ini memiliki fasilitas workshop didukung 3 service bay dan 2 washing bay.