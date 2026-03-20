Geely EX2 Bukukan 5 Ribu SPK, Pengiriman Digeber ke 9 Kota

JAKARTA - Geely Auto Indonesia melanjutkan distribusi mobil listrik Geely EX2 ke konsumen. Geely EX2 tersebut didistribusikan ke 9 kota besar di Indonesia.

Pengiriman ke 9 kota ini melanjutkan handover yang digelar di Jakarta pada 28 Februari 2026. Sembilan kota tersebut adalah Medan, Batam, Pekanbaru, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar.

“Sejak peluncuran model ini, kami telah mendapatkan respons positif dengan lebih dari 5.000 SPK secara nasional," kata Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, dikutip Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, pemesanan di luar Jakarta meningkat. Hal ini menunjukkan penerimaan yang kuat di berbagai wilayah.

"Saat ini kami sudah mengirimkan lebih dari 1.000 unit kepada konsumen dan menargetkan seluruh pemesanan awal Geely EX2 dapat tersalurkan ke pelanggan paling lambat akhir April 2026,” ujarnya.