HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Ritel Geely Tembus 1.600 Unit, Naik Hampir 2 Kali Lipat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |20:23 WIB
Penjualan Ritel Geely Tembus 1.600 Unit, Naik Hampir 2 Kali Lipat (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Geely Auto Indonesia membukukan penjualan ritel sebanyak 1.600 unit pada Januari-Februari 2026. Geely EX5 dan model anyar Geely EX2 berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. 

Penjualan ritel ini naik hampir dua kali lipat secara month-to-month sepanjang Januari–Februari 2026. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Geely EX5 menempati posisi teratas penjualan ritel di segmen C-SUV. Sementara Geely EX2 berhasil masuk ke jajaran dua besar penjualan ritel di segmennya pada periode yang sama. 

Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, menyebutkan pasar otomotif Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif pada awal tahun ini. 

"Sejalan dengan momentum tersebut, Geely mencatat penjualan ritel lebih dari 1.600 unit hingga bulan Februari. Geely EX5 memimpin segmen C-SUV dengan pangsa pasar sekitar 26,5%, sementara Geely EX2 juga menunjukkan minat yang kuat dengan kontribusi hampir 20% di segmennya," ujar Constantinus Herlijoso, dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026). 

Capaian ini menempatkan Geely dalam jajaran 15 besar merek otomotif berdasarkan penjualan ritel di Indonesia.

Geely EX5

Pada periode Januari–Februari 2026, penjualan Geely EX5 tercatat hampir mencapai 500 unit. 

Diketahui, Geely EX5 dibangun di atas platform GEA. Platform ini menghadirkan stabilitas berkendara serta struktur bodi baja dengan standar keselamatan. 

