Dalam 34 Menit, Mobil Listrik Xiaomi SU7 Laku Terjual 15 Ribu Unit

Dalam 34 Menit, Mobil Listrik Xiaomi SU7 Laku Terjual 15 Ribu Unit (Car News China)

JAKARTA - Mobil listrik Xiaomi SU7 model tahun 2026 laku keras. Dalam hitungan 34 menit, mobil listrik itu diklaim mendapatkan 15 ribu pemesanan.

Diketahui, Xiaomi meluncurkan SU7 model tahun 2026 pada 19 Maret lalu di China. SU7 dipasarkan dalam 3 varian, yaitu Standard, Pro dan Max. Mobil listrik Xiaomi itu dibanderol mulai dari 219.900 hingga 303.900 yuan atau sekitar Rp539 hingga 745 juta.

Melansir Car News China, Kamis (26/3/2026), konsumen dapat memesan SU7 model baru itu dengan membayar 5 ribu yuan atau sekitar Rp12 juta.

SU7 adalah mobil listrik pertama Xiaomi yang diproduksi massal. SU7 pertama kali diperkenalkan pada Desember 2023 dengan jangkauan CLTC 800 km dan akselerasi 0–100 km/jam dalam 2,78 detik.

Penyegaran SU7

Penyegaran SU7 2026 menampilkan desain ulang gril depan dengan radar gelombang mm 4D terintegrasi dan pembersihan bertekanan tinggi untuk kamera depan dan belakang.