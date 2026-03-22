Honda Batalkan Proyek 3 Mobil Listrik, Rugi Rp266 Triliun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |11:16 WIB
Honda Batalkan Proyek 3 Mobil Listrik, Rugi Rp266 Triliun
JAKARTA - Honda membatalkan rencana 3 model mobil listrik mereka untuk pasar Amerika Utara. Ketiga model tersebut adalah sedan 0 dan SUV 0 Honda yang unik, serta crossover RSX Acura. 

1. Honda Batal Luncurkan 3 Mobil Listrik

Melansir Carscoops, Minggu (22/3/2026), produsen mobil tersebut telah mengumumkan akan membatalkan tiga rencana EV di Amerika Utara yang seharusnya menjadi ujung tombak dorongan besar berikutnya. Hal ini seiring peninjauan kembali rencana elektrifikasi di tengah pendinginan permintaan mobil listrik global.

Pembatalan ketiga kendaraan tersebut di tahap akhir ini berarti kerugian finansial yang sangat besar bagi Honda. Perusahaan mengatakan akan mencatat pengeluaran dan kerugian sekitar 2,5 triliun yen (USD15,7 miliar) akibat perubahan haluan ini.

“Untuk memperbaiki situasi pendapatan saat ini secepat mungkin, Honda mempertimbangkan berbagai opsi. Namun, setelah pertimbangan yang cermat, perusahaan memutuskan untuk membatalkan pengembangan dan peluncuran pasar tiga model EV yang telah direncanakan untuk diproduksi di AS, yaitu Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon, dan Acura RSX," demikian keterangan perusahaan.

"Honda menentukan memulai produksi dan penjualan ketiga model ini dalam lingkungan bisnis saat ini di mana permintaan EV menurun secara signifikan kemungkinan akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut dalam jangka panjang,” katanya.

2. Sedan Menjadi Supercar

