Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wahana Honda Siapkan Bale Santai untuk Pemudik Motor Istirahat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |14:34 WIB
A
A
A

JAKARTA - Main dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), menghadirkan Bale Santai Honda (BSH) sebagai tempat istirahat bagi para pemudik yang melintasi jalur menuju Pelabuhan Merak maupun sebaliknya pada arus mudik Lebaran tahun ini. Bale santai ini untuk mendukung perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna sepeda motor Honda.
 
Pada musim mudik tahun ini, salah satu lokasi Bale Santai Honda berada di SPBU 34-15706 Kawidaran, Jl. Masjid Nurul Ilmi, Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Lokasi tersebut berada di jalur strategis yang kerap dilalui pemudik menuju Pelabuhan Merak maupun kembali ke wilayah Jakarta. BSH akan beroperasi selama 10 hari, mulai 19 Maret hingga 28 Maret 2026.
 
BSH dihadirkan sebagai tempat istirahat yang nyaman bagi pemudik yang membutuhkan jeda setelah menempuh perjalanan cukup jauh. Dengan beristirahat sejenak, pengendara dapat memulihkan kondisi tubuh sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman dengan lebih aman.
 
Dept Head of Customer Care PT Wahana Makmur Sejati, Siti Mulyanah, menjelaskan perjalanan mudik dengan sepeda motor tentu membutuhkan kesiapan fisik pengendara serta kondisi kendaraan yang baik. 

"Melalui Bale Santai Honda, kami ingin menghadirkan tempat singgah yang nyaman bagi konsumen Honda agar dapat beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan dengan lebih aman,” ujar Siti, dikutip Rabu (18/3/2026).
 
Selama berada di BSH, pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan secara gratis. Selain area istirahat, tersedia snack dan minuman untuk menemani waktu rehat para pengunjung. BSH juga dilengkapi dengan kursi pijat yang dapat dimanfaatkan pemudik guna membantu tubuh lebih rileks setelah perjalanan panjang.
 
BSH turut menghadirkan berbagai fasilitas penunjang seperti mushola, televisi, toilet, serta area hiburan interaktif. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman singgah yang lebih nyaman sebelum pemudik kembali melanjutkan perjalanan.

 

Tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat, BSH juga menyediakan layanan pengecekan kondisi sepeda motor. Melalui pemeriksaan ringan ini, pemudik dapat memastikan kendaraan yang digunakan tetap dalam kondisi baik sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan lebih tenang.
  
Selama masa operasionalnya, BSH ditargetkan dapat melayani sekitar 100 pengunjung per hari. Jumlah tersebut diperkirakan sejalan dengan tingginya mobilitas pemudik di jalur Jakarta–Merak, terutama bagi mereka yang akan melanjutkan perjalanan menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak.
  
“Kami berharap BSH dapat dimanfaatkan oleh pemudik pengguna sepeda motor Honda sebagai tempat beristirahat sejenak selama perjalanan. Dengan kondisi tubuh yang kembali segar serta kendaraan yang tetap prima, perjalanan menuju kampung halaman dapat dilanjutkan dengan lebih aman,” tutur Siti.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement