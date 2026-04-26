Ketika Jetour G700 Berenang Seberangi Sungai Sejauh 1,2 Km dalam 10 Menit, Pecahkan 3 Rekor

JAKARTA - Jetour G700 Supreme Navigation Edition unjuk gigi dengan berenang menyeberangi Sungai Minjiang di China sejauh 1,2 km. Bahkan, mobil off-road itu mampu menyeberangi sungai dalam jarak tersebut dalam waktu 10 menit.

1. Jetour G700 Seberangi Sungai Minjiang

Dari aksinya ini, Jetour G700 mencetak tiga rekor industri. Pertama, yakni kendaraan off-road produksi massal pertama di China yang menyeberangi Sungai Minjiang.

Rekor kedua adalah mobil pertama melakukan latihan darurat profesional di sungai tersebut. Rekor terakhir adalah Jetour G700 jadi yang pertama menguji kemampuan perlindungan kendaraan di permukaan air.

Sungai Minjiang dikenal memiliki karakter hidrologi yang menantan, mulai dari arus deras di wilayah hulu, ngarai dalam di bagian tengah, hingga jaringan sungai dan lahan basah di hilir. Area Houguan yang menjadi lokasi pengujian memiliki arus bercabang dengan pusaran dan arus bawah yang kompleks, dengan kecepatan aliran mencapai 2 m/detik dan kedalaman lebih dari 8 meter.

Pada saat pengujian, kondisi cuaca berkabut tebal, visibilitas rendah, serta gelombang ringan. Dalam situasi tersebut, kendaraan tetap mampu menjalankan berbagai manuver penyelamatan dan menuntaskan penyeberangan sejauh 1,2 kilometer dalam waktu sekitar 10 meni.

Dari sisi teknologi, kendaraan ini didukung GAIA Complete Domain Intelligent Control System yang memungkinkan pengendalian secara real-time di berbagai kondisi medan baik kemampuan menaklukkan gunung maupun menyeberangi sungai. Sistem Ark amphibious all-terrain sealing dengan standar IP68 membuat seluruh komponen tetap terlindungi tetap terlindungi saat terendam. Sementara Super Ark 800V silicon carbide thruster menghasilkan daya dorong untuk menghadapi arus deras.

Dukungan Super Ark Intelligent Navigation Stability System menjaga keseimbangan kendaraan secara real-time. Sistem Ark Precision Control System memastikan arah tetap stabil di permukaan air. Teknologi ketahanan air ini memungkinkan komponen inti tetap berfungsi, meski terendam dalam waktu lama.