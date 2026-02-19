Google Gemini Sekarang Bisa Membuat Trek Musik dan Lagu, Semua Bisa Mencoba

JAKARTA – Google Gemini kini dapat membuat trek musik berdurasi 30 detik berdasarkan perintah (prompt), dengan dukungan dari Lyria 3, model musik generatif terbaru dari Google DeepMind. Fitur pembuatan musik ini diluncurkan hari ini dalam versi beta di aplikasi Gemini, tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Hindi, Jepang, Korea, dan Portugis.

Dilansir GSM Arena, semua orang berusia di atas 18 tahun dapat mengaksesnya. Namun, pelanggan Google AI Plus, Pro, dan Ultra akan menikmati batas penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan pengguna gratis. Untuk menggunakannya, cukup jelaskan sebuah ide atau unggah foto atau video agar Gemini dapat mengambil inspirasi darinya. Sampul album dibuat secara otomatis oleh Nano Banana.

Dalam keterangan di blognya, Google mengatakan bahwa “tujuan dari lagu-lagu ini bukanlah untuk menciptakan sebuah mahakarya musik, melainkan untuk memberi Anda cara yang menyenangkan dan unik untuk mengekspresikan diri.”

Anda dapat mendeskripsikan genre, suasana hati, lelucon pribadi, atau kenangan tertentu untuk membuat lagu dengan lirik atau audio instrumental yang “sesuai dengan suasana hati Anda.” Lirik juga akan dibuat secara otomatis sehingga Anda tidak perlu menyediakannya sendiri.