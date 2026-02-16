5 Aplikasi Jadwal Puasa Ramadhan 2026, Lengkap dengan Pengingat Sahur dan Buka

JAKARTA - Umat Islam Indonesia akan segera memasuki bulan Ramadhan dalam beberapa hari mendatang. Untuk mendukung ibadah puasa yang lebih baik dan lancar, ada baiknya untuk memiliki aplikasi pengingat waktu

Berikut beberapa aplikasi di iOS dan Android yang menghadirkan pengingat waktu sahur dan berbuka puasa Ramadhan 2026.

Muslim Pro

Muslim Pro adalah aplikasi terpopuler yang menampilkan banyak hal seputar Islam, termasuk jadwal sholat dan puasa Ramadhan 2026 berbasis GPS akurat untuk seluruh wilayah. Muslim Pro juga memiliki fitur pengingat sahur/iftar otomatis, suara azan pilihan, Qibla kompas, serta log harian puasa.

Athan: Prayer Times & Al Quran

Aplikasi Athan menghadirkan pengingat imsakiyah 2026, azan suara autentik, dan kalender hijriah lengkap, yang dapat ditampilkan dengan widget layar utama.

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026

Aplikasi lokal ini khusus menyediakan jadwal puasa 2026 Kemenag per provinsi termasuk DKI Jakarta. Aplikasi ini memiliki fitur alarm sahur, hitung mundur untuk iftar, dan mode offline yang bisa digunakan tanpa koneksi internet.