Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Aplikasi Jadwal Puasa Ramadhan 2026, Lengkap dengan Pengingat Sahur dan Buka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |19:05 WIB
5 Aplikasi Jadwal Puasa Ramadhan 2026, Lengkap dengan Pengingat Sahur dan Buka
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Umat Islam Indonesia akan segera memasuki bulan Ramadhan dalam beberapa hari mendatang. Untuk mendukung ibadah puasa yang lebih baik dan lancar, ada baiknya untuk memiliki aplikasi pengingat waktu

Berikut beberapa aplikasi di iOS dan Android yang menghadirkan pengingat waktu sahur dan berbuka puasa Ramadhan 2026.

Muslim Pro

Muslim Pro adalah aplikasi terpopuler yang menampilkan banyak hal seputar Islam, termasuk jadwal sholat dan puasa Ramadhan 2026 berbasis GPS akurat untuk seluruh wilayah. Muslim Pro juga memiliki fitur pengingat sahur/iftar otomatis, suara azan pilihan, Qibla kompas, serta log harian puasa.

Athan: Prayer Times & Al Quran

Aplikasi Athan menghadirkan pengingat imsakiyah 2026, azan suara autentik, dan kalender hijriah lengkap, yang dapat ditampilkan dengan widget layar utama.

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026

Aplikasi lokal ini khusus menyediakan jadwal puasa 2026 Kemenag per provinsi termasuk DKI Jakarta. Aplikasi ini memiliki fitur alarm sahur, hitung mundur untuk iftar, dan mode offline yang bisa digunakan tanpa koneksi internet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205938//mnc_peduli-eFtX_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Panti Teratai, Pengurus: Tambahan Gizi bagi 36 Anak Asuh Kami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205934//mnc_peduli-CFhb_large.jpg
Momentum Ramadhan, MNC Peduli Bagikan Sembako dan Keceriaan di Panti Asuhan Kuntum Teratai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205899//purbaya-8ulO_large.jpg
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh ke Purbaya: Pak Minta THR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205838//takbiran-Lac8_large.jpg
Kemenag Terbitkan Panduan Takbiran jika Bareng Nyepi, Begini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205813//mendikdasmen-LTXn_large.jpg
Tradisi Bukber Diakui UNESCO, Abdul Mu’ti: Bukti Islam Menginspirasi Kebudayaan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/43/3205785//rahmatsho_rahmatzoda_mengaku_nyaman_menjalani_ibadah_puasa_di_indonesia_rahmatzoda3-67EU_large.jpg
Respons Pemain PSIM Yogyakarta Rahmatsho Rahmatzoda soal Puasa Ramadhan Jauh dari Keluarga
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement