Aplikasi Samsung Messages Akan Dihentikan pada Juli 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |22:38 WIB
Samsung Messages akan dihentikan pada Juli 2026.
JAKARTA - Samsung telah mengumumkan bahwa aplikasi pesan bawaannya, Samsung Messages, yang terdapat pada ponsel pintarnya, akan segera dihentikan. Langkah ini tidak mengejutkan, karena sebagian besar perangkat Samsung terbaru sudah dilengkapi dengan Google Messages yang terpasang sebelumnya.

Dilansir GSM Arena, dalam pemberitahuan yang diterbitkan di situs webnya, Samsung mengonfirmasi bahwa aplikasi Messages akan dihentikan pada Juli 2026. Perusahaan tersebut mendesak pengguna untuk beralih ke Google Messages sebagai aplikasi pesan bawaan mereka.

Samsung menyarankan pengguna untuk memeriksa aplikasi Messages guna mengetahui tanggal pasti penghentian dukungan. Perusahaan juga mencatat bahwa ponsel yang menjalankan Android 11 atau versi lebih lama tidak akan terpengaruh oleh penghentian layanan dan akan terus mendukung aplikasi Samsung Messages.

Seri Samsung Galaxy S25, bersama dengan Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, dan perangkat yang lebih baru, dikirimkan dengan Google Messages sebagai aplikasi perpesanan default. Di Amerika Serikat (AS), Samsung mulai menghapus aplikasi Messages secara bertahap sejak jajaran Galaxy S22.

