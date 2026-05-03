Samsung Dilaporkan Kembangkan Laptop Berbasis Android dan One UI

JAKARTA – Samsung dikabarkan tengah mengerjakan laptop bermerek Galaxy Book yang akan menjalankan sistem operasi Android 17 dengan antarmuka One UI 9. Langkah ini serupa dengan proyek yang pernah dicoba oleh Google, yaitu menggabungkan ChromeOS dengan Android untuk menghasilkan "Aluminum OS", sebuah sistem operasi berbasis Android.

Dilansir GSM Arena, saat ini belum jelas apakah laptop Samsung tersebut akan menjalankan sistem operasi tersebut secara murni, atau apakah raksasa teknologi Korea tersebut tengah mengembangkan lapisan One UI 9 khusus laptop yang dipasang di atas Android 17 versi ponsel biasa. Sayangnya, laporan ini belum membahas detail teknis tersebut lebih mendalam.

Namun, laporan tersebut memberikan informasi bahwa akan ada berbagai variasi Galaxy Book berbasis Android, mulai dari model kelas bawah (entry-level), menengah, hingga model unggulan (flagship) dengan desain yang sangat ramping.

Laptop mendatang ini diyakini akan dibekali dengan fitur Galaxy AI. Sementara itu, untuk One UI 9 versi laptop, tampilannya kemungkinan besar akan menyerupai versi Samsung DeX yang telah ditingkatkan fungsinya.

Belum ada kepastian mengenai tanggal rilis perangkat ini, namun diprediksi akan meluncur sebelum akhir tahun ini. Jika perkiraan waktu tersebut akurat, maka informasi lebih mendalam kemungkinan besar akan muncul dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.

(Rahman Asmardika)