Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S26 Ultra, S26+, dan S26 di Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |15:13 WIB
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S26 Ultra, S26+, dan S26 di Indonesia
Samsung Galaxy S26 Series.
A
A
A

JAKARTA – Samsung resmi meluncurkan perangkat flagship Galaxy S26 Series, yang dihadirkan sebagai smartphone AI generasi ketiga dari pabrikan asal Korea Selatan. Seperti disebutkan dari gelar tersebut, Galaxy S26 Series menghadirkan sejumlah peningkatan signifikan dari seri sebelumnya, tak hanya dari perangkat keras, tetapi juga fitur AI.

Galaxy S26 Ultra 

Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra hadir dengan bodi berbahan Armor Aluminium yang lebih tipis (7,2 mm) dan lebih ringan (214 g) dari pendahulunya, tetap mengandalkan pelindung Gorilla Glass Victus 2.

Layarnya berukuran 6,9 inci LTPO AMOLED dengan resolusi QHD+ dan 1–120Hz adaptive refresh rate, dilapisi Corning Gorilla Armor 2. Stylus S Pen kembali hadir seperti pada varian Ultra sebelumnya.

Galaxy S26 Ultra ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dengan peningkatan performa CPU hingga 19%, NPU hingga 39%, dan GPU hingga 24% dibanding pendahulunya. Prosesor ini dipadukan dengan RAM 12 GB untuk varian penyimpanan 256 GB dan 512 GB, serta 16 GB untuk varian 1 TB.

Galaxy S26 Ultra memperkenalkan Vapor Chamber yang didesain ulang dengan material antarmuka termal di sepanjang sisi prosesor, sehingga panas menyebar lebih efisien. Desain ini meningkatkan pembuangan panas agar perangkat tetap dingin dan stabil bahkan saat bermain gim, multitasking, atau merekam video.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/16/3201052//galaxy_unpacked_2026-2jnC_large.jpg
Samsung Konfirmasi Tanggal Peluncuran Galaxy S26 Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/16/3199128//ilustrasi-K7Ws_large.jpg
Bocoran Harga Samsung Seri Galaxy S26, Model Dasar Tambah Mahal, S26 Ultra Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/16/3198708//samsung_galaxy_s26_ultra_dikabarkan_akan_dirilis_bulan_depan-olEz_large.jpg
Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra, Ada Peningkatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/16/3195880//samsung_galaxy_s25_edge-vFfV_large.jpg
Samsung Tidak Akan Luncurkan Galaxy S26 Varian Edge dan Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/16/3195238//samsung_galaxy_s26_ultra_dikabarkan_akan_dirilis_bulan_depan-fSej_large.jpg
Jadwal Rilis, Spesifikasi, dan Prediksi Harga Samsung Seri Galaxy S26
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/16/3193410//bocoran_render_samsung_galaxy_s26-DSdu_large.jpg
Samsung Diisukan Bekukan Harga Seri Galaxy S26 Tahun Ini, Tapi...
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement