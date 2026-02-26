Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S26 Ultra, S26+, dan S26 di Indonesia

JAKARTA – Samsung resmi meluncurkan perangkat flagship Galaxy S26 Series, yang dihadirkan sebagai smartphone AI generasi ketiga dari pabrikan asal Korea Selatan. Seperti disebutkan dari gelar tersebut, Galaxy S26 Series menghadirkan sejumlah peningkatan signifikan dari seri sebelumnya, tak hanya dari perangkat keras, tetapi juga fitur AI.

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra hadir dengan bodi berbahan Armor Aluminium yang lebih tipis (7,2 mm) dan lebih ringan (214 g) dari pendahulunya, tetap mengandalkan pelindung Gorilla Glass Victus 2.

Layarnya berukuran 6,9 inci LTPO AMOLED dengan resolusi QHD+ dan 1–120Hz adaptive refresh rate, dilapisi Corning Gorilla Armor 2. Stylus S Pen kembali hadir seperti pada varian Ultra sebelumnya.

Galaxy S26 Ultra ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dengan peningkatan performa CPU hingga 19%, NPU hingga 39%, dan GPU hingga 24% dibanding pendahulunya. Prosesor ini dipadukan dengan RAM 12 GB untuk varian penyimpanan 256 GB dan 512 GB, serta 16 GB untuk varian 1 TB.

Galaxy S26 Ultra memperkenalkan Vapor Chamber yang didesain ulang dengan material antarmuka termal di sepanjang sisi prosesor, sehingga panas menyebar lebih efisien. Desain ini meningkatkan pembuangan panas agar perangkat tetap dingin dan stabil bahkan saat bermain gim, multitasking, atau merekam video.