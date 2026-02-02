Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Harga Samsung Seri Galaxy S26, Model Dasar Tambah Mahal, S26 Ultra Turun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:11 WIB
Bocoran Harga Samsung Seri Galaxy S26, Model Dasar Tambah Mahal, S26 Ultra Turun
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA Samsung diperkirakan akan meluncurkan seri Galaxy S26 pada akhir bulan ini. Seiring semakin dekatnya tanggal peluncuran, semakin banyak bocoran informasi tentang seri smartphone flagship tersebut yang beredar, termasuk perkiraan harganya.

Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Samsung akan melakukan perubahan signifikan pada harga seri Galaxy S26. Menurut informan terpercaya Roland Quandt, yang dilaporkan WinFuture, sebagian besar model dalam seri ini akan mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan seri Galaxy S25.

Pengecualiannya adalah Galaxy S26 Ultra, yang diperkirakan akan lebih murah dalam konfigurasi 256GB dan 512GB, sementara varian 1TB dilaporkan akan diluncurkan dengan harga yang sama dengan Galaxy S25 Ultra. Kenaikan harga yang lebih luas di seluruh lini produk kemungkinan terkait dengan meningkatnya biaya komponen, khususnya RAM dan penyimpanan flash, yang terus memengaruhi biaya produksi smartphone.

Menurut laporan WinFuture, yang mengutip data dealer dari Swedia sebagai sumbernya, Samsung sepenuhnya menghapus opsi penyimpanan 128GB, menjadikan 256GB sebagai titik awal baru di seluruh lini produk.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
