Pengiriman Smartphone Q1 2026 Catat Penurunan, Apple Raih Peringkat Teratas

JAKARTA – Pengiriman smartphone global mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 2026, menurut laporan terbaru dari Counterpoint Research. Kekurangan komponen memori DRAM dan NAND serta melemahnya permintaan dianggap sebagai penyebab penurunan tersebut.

Namun, terlepas dari kontraksi pasar secara keseluruhan, Apple memimpin pengiriman smartphone global dengan pangsa pasar 21 persen, didorong oleh penjualan iPhone 17. Samsung berada di posisi kedua, sementara Xiaomi mempertahankan posisi ketiga. Merek Tiongkok, Oppo dan Vivo, masing-masing menempati posisi keempat dan kelima.

Pasar Smartphone Global di Q1 2026

Dilansir Gadgets 360, laporan Market Monitor pendahuluan dari Counterpoint Research mencatat pengiriman smartphone global turun 6 persen year-on-year (YoY) pada kuartal pertama tahun ini karena kekurangan komponen memori dan melemahnya permintaan. Meski beberapa wilayah tetap relatif stabil, sentimen pasar secara keseluruhan masih waspada.

Brand smartphone dilaporkan menyesuaikan strategi harga dan produksi dengan menunda peluncuran produk. Sementara itu, banyak konsumen menahan diri dari pembelian barang-barang non-esensial di tengah ketegangan di Timur Tengah.

Apple memimpin pasar dengan pangsa 21 persen dan pertumbuhan tahunan 5 persen. Ini adalah pertama kalinya produsen iPhone tersebut mencatat pangsa pasar terbesar di kuartal pertama. Permintaan kuat untuk iPhone 17, program tukar tambah, serta pertumbuhan di pasar Asia-Pasifik termasuk India, mendorong kinerja Apple.