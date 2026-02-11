Samsung Konfirmasi Tanggal Peluncuran Galaxy S26 Series

JAKARTA – Samsung telah secara resmi mengonfirmasi tanggal peluncuran seri Galaxy S26 mendatang. Seri ini diperkirakan akan terdiri dari Galaxy S26, Galaxy S26+, dan Galaxy S26 Ultra.

Berdasarkan undangan yang dirilis Samsung, Galaxy Unpacked 2026 dijadwalkan digelar di San Francisco, Amerika Serikat (AS) pada 25 Februari 2026, atau 26 Februari pukul 01.00 WIB di Indonesia. Acara ini akan disiarkan langsung di situs web resmi Samsung dan kanal YouTube-nya.

Pemesanan awal perangkat ini telah dibuka, dan pelanggan yang berminat dapat melakukannya di situs web resmi Samsung.

Menurut bocoran yang telah beredar, Galaxy S26 dan S26+ akan ditenagai oleh SoC Exynos 2600 di Eropa, sementara S26 Ultra akan menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dengan inti CPU Prime yang sedikit di-overclock.