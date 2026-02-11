Meta Akan Perkenalkan Fitur Panggilan Suara dan Video di WhatsApp Web

JAKARTA – WhatsApp dilaporkan akan memperkenalkan fitur panggilan suara dan video di versi Web atau WhatsApp Web. Fitur yang telah lama ditunggu-tunggu ini saat ini tersedia untuk beberapa pengguna beta terpilih, dan dapat menjangkau lebih banyak pengguna dalam beberapa hari mendatang.

Pembaruan ini menambahkan panggilan terenkripsi ujung-ke-ujung serta dukungan berbagi layar ke WhatsApp Web. Semua fitur ini sebelumnya sudah tersedia di aplikasi desktop Windows dan Mac. Hingga saat ini, WhatsApp Web hanya memungkinkan pengguna mengirim pesan teks dan berbagi media, sementara panggilan suara dan video tetap eksklusif untuk aplikasi desktop.

Melansir WABetaInfo, fitur panggilan suara dan video di WhatsApp Web ini telah dikembangkan selama sekitar satu tahun dan saat ini terbatas pada obrolan satu lawan satu. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan panggilan langsung dari browser tanpa perlu menginstal aplikasi desktop.

Fitur panggilan ini tersedia untuk pengguna terpilih yang terdaftar dalam program beta WhatsApp Web dan diharapkan menjangkau lebih banyak pengguna dalam waktu dekat.