HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Setting Penyimpanan WhatsApp agar Tak Bikin Memori HP Penuh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |17:33 WIB
Cara Mudah Setting Penyimpanan WhatsApp agar Tak Bikin Memori HP Penuh
Ilustrasi.
JAKARTA - WhatsApp sering menyimpan foto, video, dan dokumen secara otomatis hingga memenuhi memori internal HP, menyebabkan perangkat melambat. Dengan setting sederhana seperti matikan auto-download dan kelola penyimpanan manual, Anda bisa bebas hingga puluhan GB ruang kosong tanpa kehilangan chat penting. Berikut caranya.

Matikan Auto-Download Media

Fitur unduh otomatis adalah penyebab utama memori penuh karena menyimpan semua media masuk secara default. Untuk mematikannya, lakukan langkah-langkah berikut:

  • Buka WhatsApp > ikon tiga titik > Pengaturan > Penyimpanan dan Data > Unduh Otomatis Media.
  • Hilangkan centang pada Foto, Video, Audio, Dokumen untuk koneksi Seluler, Roaming, dan Wi-Fi; pilih "Tidak pernah" atau Wi-Fi saja.

Cara ini mencegah file baru otomatis tersimpan dan menghemat memori signifikan.

Nonaktifkan Simpan ke Galeri

Media WhatsApp sering duplikat ke galeri HP yang memakan ruang penyimpanan. Berikut langkah untuk menonaktifkannya.

  • Masuk Pengaturan > Obrolan > matikan opsi "Visibilitas Media" atau "Simpan ke Rol Kamera".

Langkah ini membuat file tetap terlihat di WhatsApp tapi tak muncul di galeri, memberikan kontrol penuh pada pengguna mengenai file mana yang disimpan.

 

