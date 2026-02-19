JAKARTA - WhatsApp sering menyimpan foto, video, dan dokumen secara otomatis hingga memenuhi memori internal HP, menyebabkan perangkat melambat. Dengan setting sederhana seperti matikan auto-download dan kelola penyimpanan manual, Anda bisa bebas hingga puluhan GB ruang kosong tanpa kehilangan chat penting. Berikut caranya.
Fitur unduh otomatis adalah penyebab utama memori penuh karena menyimpan semua media masuk secara default. Untuk mematikannya, lakukan langkah-langkah berikut:
Cara ini mencegah file baru otomatis tersimpan dan menghemat memori signifikan.
Media WhatsApp sering duplikat ke galeri HP yang memakan ruang penyimpanan. Berikut langkah untuk menonaktifkannya.
Langkah ini membuat file tetap terlihat di WhatsApp tapi tak muncul di galeri, memberikan kontrol penuh pada pengguna mengenai file mana yang disimpan.