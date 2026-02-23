Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Cara Mudah Mengaktifkan Adzan Otomatis di HP Tanpa Aplikasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |15:18 WIB
Ini Cara Mudah Mengaktifkan Adzan Otomatis di HP Tanpa Aplikasi
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Mengaktifkan suara adzan otomatis pada HP menjadi pengingat praktis untuk sholat lima waktu, terutama bagi umat Muslim yang ingin disiplin ibadah tanpa repot install aplikasi tambahan. Cukup manfaatkan fitur alarm bawaan Android atau iOS dengan audio adzan, pengaturan ini simpel, hemat memori, dan bisa diulang harian.

Persiapan Audio Adzan

Unduh atau rekam suara adzan berkualitas dari sumber terpercaya seperti YouTube, lalu simpan sebagai MP3 di penyimpanan HP. Pastikan durasi pendek (1-2 menit) agar tak mengganggu.

Langkah di Android

  1. Fitur Clock bawaan hampir semua HP Android mendukung pengaturan ini.
  2. Buka aplikasi Jam > tab Alarm > ketuk tanda + untuk tambah alarm baru.
  3. Atur waktu sesuai jadwal sholat wilayah Anda (cek Kemenag atau masjid lokal).
  4. Pilih Ulangi > centang Setiap hari atau hari spesifik.
  5. Ketuk Suara > Tambah suara dari penyimpanan > pilih file adzan MP3 > Simpan.
  6. Ulangi untuk Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya.

Langkah di iPhone (iOS)

  1. Gunakan app Jam bawaan Apple.
  2. Buka Jam > Alarm > tanda + di pojok kanan atas.
  3. Setel jam sholat > Ulangi pilih Setiap Hari.
  4. Pada Nada > Pilih > Browse dari iTunes atau impor MP3 adzan via Files.
  5. Beri label seperti "Adzan Maghrib" > Simpan.

Tips Tambahan

Sesuaikan volume alarm agar tak terlalu kencang, dan update waktu adzan bulanan karena perubahan posisi matahari. Nonaktifkan jika lupa via pengaturan alarm masing-masing. Metode ini resmi dari dokumentasi Google/Apple Clock app, aman tanpa akses data pribadi.

(Rahman Asmardika)

      
