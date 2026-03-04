Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Resmi Perkenalkan Xiaomi 17 Series di Indonesia, Cek Spesifikasi, Fitur, dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |11:14 WIB
Xiaomi 17 Series resmi diluncurkan di Indonesia.
Xiaomi 17 Series resmi diluncurkan di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA — Xiaomi pada Selasa, 3 Maret 2026, resmi meluncurkan smartphone lini flagship-nya, Xiaomi 17 Series di Indonesia, yang mencakup dua model: Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra. Xiaomi 17 Series menghadirkan performa unggul kelas flagship dan pengalaman fotografi profesional hasil kerja sama Xiaomi dengan Leica.

“Xiaomi 17 Series merupakan flagship smartphone yang menghadirkan Essential Leica Imagery melalui sistem kamera yang sangat bertenaga. Memberikan pengalaman fotografi yang lebih profesional, effortless serta dapat diakses oleh lebih banyak orang,” ujar Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia.

Desain Ringan dan Tangguh 

Xiaomi 17 Series mengusung desain minimalis yang mengedepankan estetika profesional melalui garis rancang yang bersih dan siluet yang halus. Perangkat ini hadir dengan bezel ultra-tipis yang nyaris tanpa bingkai atau near-borderless.

Xiaomi 17 Ultra memiliki ketebalan 8,29 mm dengan bobot mulai dari 218,4 g dengan teknologi Xiaomi Guardian Structure menjamin daya tahan kokoh melalui Xiaomi Shield Glass 3.0 yang menawarkan ketahanan jatuh 30% lebih baik dibanding generasi sebelumnya, panel belakang high-strength fiberglass, bingkai aluminum alloy, serta sertifikasi IP68 untuk perlindungan total terhadap debu dan air. Sementara Xiaomi 17 standar hadir dengan ketebalan 8,06 mm dan bobot 191 g.

 

      
