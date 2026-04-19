Xiaomi Resmi Luncurkan Electric Scooter 6 Series di Indonesia, Cek Harganya

JAKARTA – Xiaomi Indonesia secara resmi memperkenalkan lini transportasi mikro terbaru mereka, Xiaomi Electric Scooter 6 dan Xiaomi Electric Scooter 6 Lite. Skuter elektrik ini dirancang khusus untuk menjadi solusi mobilitas praktis bagi masyarakat di Indonesia.

Xiaomi Electric Scooter 6 merupakan varian unggulan yang mengusung motor 400W dengan daya puncak mencapai 800W. Spesifikasi ini memungkinkannya menaklukkan tanjakan dengan kemiringan hingga 18%. Skuter elektrik ini menggunakan ban tubeless 12 inci dan sistem Dual-Spring Suspension untuk meredam guncangan saat melewati jalanan berlubang atau permukaan paving block.

Dengan baterai berkapasitas 360Wh, Xiaomi Electric Scooter 6 mampu menempuh jarak hingga 45 km dalam sekali pengisian daya. Adanya sertifikasi EN17128 dan ketahanan air IPX5 menjadikan skuter ini tangguh digunakan dalam berbagai kondisi cuaca.

Sementara itu, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite hadir sebagai varian yang lebih portabel dan ringan. Dengan berat hanya 18 kg dan mekanisme lipat 3 langkah, varian ini sangat praktis dan mudah dibawa masuk ke moda transportasi umum seperti KRL maupun MRT.

Varian Lite ini juga dilengkapi fitur cerdas Kinetic Energy Recovery System (KERS) yang secara otomatis mengubah energi kinetik saat pengereman kembali menjadi daya baterai. Seluruh kontrol dan pemantauan, mulai dari sisa baterai hingga penguncian motor, dapat diakses secara real-time melalui aplikasi Xiaomi Home.

Harga dan Ketersediaan

Xiaomi Electric Scooter 6 dan Xiaomi Electric Scooter 6 Lite akan tersedia secara umum di pasar mulai tanggal 21 April 2026. Masa pemesanan (pre-order) telah dibuka sejak 13 April hingga 20 April 2026 dengan berbagai penawaran menarik.

Untuk harga, Xiaomi Electric Scooter 6 dibanderol senilai Rp8.399.000, sedangkan Xiaomi Electric Scooter 6 Lite dipasarkan dengan harga Rp6.699.000.

(Rahman Asmardika)