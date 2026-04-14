Xiaomi Kini Luncurkan Es Krim, Ada Varian Standar, Pro, dan Max

JAKARTA - Xiaomi kini memiliki berbagai produk di hampir setiap barang elektronik dan sektor teknologi konsumen, mulai dari smartphone, mobil, hingga perangkat rumah pintar. Tetapi produk terbaru yang diluncurkan di Konferensi Values 2026 tidak masuk dalam kategori-kategori tersebut, melainkan es krim.

Dilansir Gizmochina, seperti perangkat teknologinya, kafetaria Xiaomi meluncurkan es krim baru ini dalam tiga tingkatan, yaitu Standar, Pro, dan Pro Max.

Es krim edisi Standar dipasarkan dengan harga 5,99 yuan atau sekitar Rp15 ribuan. Versi Pro mendapat tambahan kue dan dijual seharga 6,99 yuan (Rp17 ribu), sementara versi Max mendapat tiga kue dan ditawarkan dengan harga Rp22 ribu.

Koki Bing Jiabao dari kantin Xiaomi yang mengembangkan resep es krim ini mengatakan dirinya terinspirasi dari es krim tahu dan menciptakan produk ini dengan bereksperimen menggunakan millet, bahan utama dalam branding Xiaomi.

Setelah tiga kali percobaan, Bing menyempurnakan prosesnya. Metode ini dimulai dengan mengukus millet, mengubahnya menjadi pasta yang dicampur dengan susu, dan diakhiri dengan taburan biji millet. Xiaomi mengatakan resep ini memecahkan tantangan untuk memberikan rasa yang lebih kuat pada millet.