Xiaomi Resmi Hentikan Dukungan untuk Pembaruan MIUI

JAKARTA – Xiaomi secara resmi menghentikan dukungan untuk MIUI, antarmuka Android yang menjadi titik awal perusahaan sekaligus salah satu UI paling populer di dunia. Pada puncaknya, MIUI memiliki lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan sebelum akhirnya digantikan oleh HyperOS.

Pada 2026 hanya ada dua perangkat yang menerima pembaruan MIUI, yaitu Redmi A2 dan Redmi A2+, yang mendapat Android 13 sebagai peningkatan OS utama, tetapi tetap menerima patch keamanan dan pembaruan kecil. Pembaruan terakhir untuk keduanya tiba pada Desember dengan versi firmware V14.0.44.0.TGOMIXM, meskipun situs resmi menyebutkan end-of-life (EOL) kedua perangkat tersebut pada 24 Maret 2026.

Setelah EOL perangkat terakhir yang menjalankan MIUI terlewati, antarmuka ini kini resmi dihentikan dari semua jenis pembaruan perangkat lunak. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya warisan MIUI, yang awalnya dimulai sebagai proyek ROM kustom untuk ponsel Android pihak ketiga.

Antarmuka Android Paling Populer pada Puncaknya

Dilansir Gizmochina, MIUI adalah produk pertama Xiaomi, dirilis pada Agustus 2010 berbasis Android 2.2 Froyo, sebelum perusahaan meluncurkan perangkat keras. Versi awal MIUI didistribusikan sebagai ROM kustom untuk ponsel Android pihak ketiga.