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Xiaomi 17T Series Resmi Meluncur di Indonesia dengan Kamera Leica 5x Telephoto, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |12:25 WIB
Xiaomi 17T Series Resmi Meluncur di Indonesia dengan Kamera Leica 5x Telephoto, Cek Harganya
Xiaomi 17T Series resmi diluncurkan di Indonesia.
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JAKARTA — Xiaomi Indonesia resmi meluncurkan lini smartphone premium terbarunya, Xiaomi 17T Series, yang terdiri dari Xiaomi 17T dan Xiaomi 17T Pro. Lini smartphone ini menjadi T Series pertama Xiaomi yang mengusung lensa Leica 5x Telephoto pada seluruh modelnya.

Daya tarik utama Xiaomi 17T Series terletak pada konfigurasi triple camera 50 MP hasil kolaborasi mendalam dengan Leica. Kehadiran Leica 5x Telephoto yang didukung fitur penstabil gambar (OIS) kini ada pada seluruh model, bukan hanya pada varian tertinggi.

Kamera ini dilengkapi dengan kemampuan 10x optical-grade zoom hingga 120x AI Ultra Zoom yang memudahkan pengguna menangkap detail objek dari jarak jauh. Bagi pencinta makro, terdapat fitur 30cm macro photography untuk menangkap ekspresi detail dari dekat.

Xiaomi 17T Series menghadirkan fitur Leica Live Moment, teknologi yang memberikan konteks emosi dan 'nyawa' pada foto sehingga hasil tangkapan bergerak terasa lebih hidup dan autentik khas estetika Leica. Xiaomi juga menyematkan fitur Mode Stage yang dirancang khusus untuk menghasilkan foto dan video panggung yang tajam meski dalam kondisi pencahayaan yang menantang dan minim.

Xiaomi 17T Series.

Pada varian Xiaomi 17T Pro, kreativitas videografi ditingkatkan ke level profesional lewat kemampuan rekam video sinematik 4K 60 fps serta fitur Ultra-HD Live Moment 4K. Kualitas gambar yang memukau ini ditopang oleh sensor ultra besar (1/1,31 inci pada versi Pro dan 1/1,55 inci pada versi standar) yang dipadukan dengan struktur lensa hybrid Leica Summilux 1G + 6P.

Untuk visual, Xiaomi 17T Series memperkenalkan teknologi Xiaomi Vision Care. Dikembangkan berdasarkan riset medis dan engineering yang presisi, fitur ini secara otomatis mengadaptasi kecerahan layar untuk mengurangi paparan blue light, flicker, dan motion blur. Berkat inovasi ini, Xiaomi 17T Series sukses menjadi smartphone pertama di dunia yang meraih empat sertifikasi perlindungan mata sekaligus dari TÜV Rheinland.

 

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