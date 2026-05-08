Intip Spesifikasi Boeing 747-8, Pesawat Milik Sultan Hassanal Bolkiah yang Disetir Sendiri ke KTT ASEAN 2026 (tangkapan layar Youtube KTT ASEAN 2026 Filipina)

JAKARTA - Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mencuri perhatian saat datang ke Filipina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN. Ia menerbangkan sendiri pesawat pribadinya yakni Boeing 747-8 ke Cebu, untuk menghadiri KTT pada Rabu (6/8/2026) malam waktu setempat.

Boeing 747-8 merupakan varian terbaru dan terpanjang dari keluarga Boeing 747. Pesawat berukuran jumbo ini pun dijuluki Queen of the Skies.

Lalu, bagaimana spesifikasi pesawat jumbo tersebut?

Spesifikasi Boeing 747-8

Melansir laman Simpleflying, Boeing 747-8 adalah pesawat penumpang terpanjang yang beroperasi. Pesawat ini mampu membawa muatan kargo dalam jumlah besar.

Boeing 747-8 mampu membawa 467 penumpang dan muatan 308.000 lbs. Model penumpang dapat terbang hingga sekitar 8.000 mil laut dan model kargo dapat terbang sejauh 4.390 mil laut.