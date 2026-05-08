Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Spesifikasi Boeing 747-8, Pesawat Milik Sultan Hassanal Bolkiah yang Disetir Sendiri ke KTT ASEAN 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:39 WIB
Intip Spesifikasi Boeing 747-8, Pesawat Milik Sultan Hassanal Bolkiah yang Disetir Sendiri ke KTT ASEAN 2026
Intip Spesifikasi Boeing 747-8, Pesawat Milik Sultan Hassanal Bolkiah yang Disetir Sendiri ke KTT ASEAN 2026 (tangkapan layar Youtube KTT ASEAN 2026 Filipina)
A
A
A

JAKARTA - Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mencuri perhatian saat datang ke Filipina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN. Ia menerbangkan sendiri pesawat pribadinya yakni Boeing 747-8 ke Cebu, untuk menghadiri KTT pada Rabu (6/8/2026) malam waktu setempat. 

Boeing 747-8 merupakan varian terbaru dan terpanjang dari keluarga Boeing 747. Pesawat berukuran jumbo ini pun dijuluki Queen of the Skies. 

Lalu, bagaimana spesifikasi pesawat jumbo tersebut? 

Spesifikasi Boeing 747-8

Melansir laman Simpleflying, Boeing 747-8 adalah pesawat penumpang terpanjang yang beroperasi. Pesawat ini mampu membawa muatan kargo dalam jumlah besar. 

Boeing 747-8 mampu membawa 467 penumpang dan muatan 308.000 lbs. Model penumpang dapat terbang hingga sekitar 8.000 mil laut dan model kargo dapat terbang sejauh 4.390 mil laut. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/455/3217216//sultan-oEKk_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah yang terbangkan sendiri pesawat ke KTT Asean 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/18/3217228//sultan_brunei_darussalam_hassanal_bolkiah-XMne_large.jpg
Sultan Brunei Terbangkan Pesawatnya Sendiri saat Hadiri KTT ASEAN di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/624/3216986//ameerah_wardatul_bolkiah-nhfJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Ameerah Wardatul Bolkiah, Putri Terkaya Brunei Darussalam yang Baru Diwisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202649//prabowo-rNad_large.jpg
Prabowo-Trump Sepakat, Danantara Siap Borong 50 Pesawat Boeing Rp227 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176019//boeing-VBdq_large.jpg
Selain Tarif 100%, Trump Serang China Lewat Pembatasan Ekspor Suku Cadang Boeing
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement