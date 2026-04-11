Nissan Andalkan Teknologi e-Power Jadi Jembatan Menuju Mobil Listrik

JAKARTA - Mobil listrik terus berkembang di pasar Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini juga seiring dengan banyak brand menawarkan beragam model listrik, dengan rentang harga yang bervariasi.

Di tengah tren pasar mobil listrik, Nissan memiliki pendekatan berbeda. Nissan membawa teknologi e-Power ke pasar Tanah Air sebagai bagian dari strategi elektrifikasi.

e-Power in disebut memiliki cara kerja yang berbeda dibandingkan mobil hybrid pada umumnya. Teknologi ini menghadirkan pengalaman berkendara yang digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik. Sementara mesin bensin berfungsi sebagai generator untuk menghasilkan listrik.

Ini menjadikan e-Power sebagai jembatan menuju elektrifikasi yang dapat dengan mudah diadopsi konsumen Indonesia.

“Kami sangat optimis teknologi e-Power merupakan solusi kebutuhan mobilitas masyarakat hari ini yang mendukung transisi menuju elektrifikasi masa depan,” kata Head of Sales and Product dari Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI), Bima Aristantyo, dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).