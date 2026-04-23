Nissan Bakal Suntik Mati 11 Model, Ini Alasannya

JAKARTA - Produsen otomotif asal Jepang, Nissan, akan menyuntik mati 11 model kendaraan. Produksi ke-11 model itu akan dihentikan karena penjualannya yang rendah.

Nissan baru-baru ini mengumumkan visi jangka panjang mereka, yang dikenal sebagai “Mobility Intelligence for Everyday Life.” Visi ini akan menghadirkan kembali Xterra, meluncurkan Skyline baru, dan membawa teknologi e-Power ke Amerika Serikat dengan Rogue yang didesain ulang, melansir Carsoops, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, perusahaan ini juga melakukan pengurangan besar-besaran. Sebagai bagian dari upaya untuk merampingkan jajaran produknya, setidaknya 11 kendaraan akan dihentikan produksinya.

Nissan tidak menyebutkan nama modelnya. Namun, Nissan menyatakan akan menghentikan produksi “model berkinerja rendah” untuk mengalokasikan kembali investasi ke area pertumbuhan.

Jajaran produk Nissan di AS saat ini cukup kuat karena perusahaan telah mendesain ulang atau memperbarui sejumlah model baru-baru ini. Namun, ada beberapa model yang berpotensi dihentikan produksinya.