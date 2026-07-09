T1 Resmi Meluncur, Jadi EV Pertama BAIC di Indonesia

T1 Resmi Meluncur, Jadi EV Pertama BAIC di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Mobil listrik pertama BAIC yakni T1 akhirnya meluncur di Indonesia. Meski banderol harganya belum diumumkan, BAIC T1 akan dijual dalam rentang harga Rp300 jutaan.

1. BAIC T1 Meluncur

Di negeri asalnya, China, T1 merupakan hatchback crossover di bawah naungan Arcfox, yang merupakan sub brand BAIC. Di Indonesia, T1 akan hadir langsung di bawah brand BAIC.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, ATPM BAIC, Dhani Yahya, mengungkapkan pihaknya kini memasuki pasar elektrifikasi dengan T1.

BAIC T1 (Erha A Ramadhoni)

"Peluncuran BAIC T1 merupakan langkah strategis kami dalam memasuki era new energy vehicle di Indonesia. Kami tidak sekadar menghadirkan kendaraan listrik baru, tetapi membangun fondasi jangka panjang bagi BAIC Indonesia untuk terus berkembang bersama perubahan kebutuhan konsumen dan perkembangan industri otomotif nasional," katanya saat peluncuran, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan pasar kendaraan listrik murni (BEV) di Indonesia yang mencapai 78%. Ini menunjukkan new energy vehicle bukan lagi sekadar tren, melainkan arah masa depan industri otomotif.

"Kami melihat momentum ini sebagai peluang besar bagi BAIC untuk menghadirkan portofolio new energy vehicle yang semakin lengkap," ucapnya.

2. Spesifikasi BAIC T1

Secara dimensi, BAIC T1 memiliki panjang 4.337 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm, serta wheelbase sepanjang 2.770 mm. Hatchback crossover ini juga memiliki ground clearance 181 mm.