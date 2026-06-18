Permintaan Pasar Mobil Listrik Tinggi, MPMRent Borong 50 Unit Wuling Binguo EV

Permintaan Pasar Mobil Listrik Tinggi, MPMRent Borong 50 Unit Wuling Binguo EV (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Sebanyak 50 unit mobil listrik Wuling New BinguoEV Lite menjadi armada Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent). Ini sebagai upaya perusahaan dalam memperkuat ekosistem armada kendaraan listrik di Indonesia.

1. Wuling New Binguo EV Jadi Armada

Sebagai perusahaan penyedia transportasi korporasi, MPMRent melihat meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap layanan mobilitas yang tidak hanya andal dan efisien, tetapi selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Integrasi kendaraan listrik ke dalam portofolio armada menjadi salah satu bentuk adaptasi MPMRent terhadap perkembangan tren mobilitas modern. Ini juga sekaligus mendukung pelanggan korporasi yang mulai mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kegiatan operasionalnya.

CEO MPMRent Chua Zi Yong mengatakan, kerja sama dengan Wuling Indonesia menjadi langkah penting bagi pihaknya dalam memperkuat layanan mobilitas berkelanjutan bagi pelanggan.

MPM Rent borong 50 unit Wuling Binguo EV Lite

“Kami bangga menjadikan Wuling New BinguoEV Lite sebagai bagian dari armada kami. Kerja sama ini memperkuat komitmen MPMRent dalam menyediakan solusi mobilitas yang berkelanjutan bagi pelanggan. Ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang kami bersama Wuling untuk membawa Indonesia menuju masa depan transportasi yang lebih hijau,” katanya, dikutip Kamis (18/6/2026).

Kerja sama ini ditandai serah terima awal 50 unit Wuling New BinguoEV Lite pada Rabu (17/6/2026).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada MPMRent atas kepercayaan yang diberikan kepada Wuling Motors. Bagi kami, pengadaan armada ini bukan sekadar hubungan bisnis, melainkan cerminan dari kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama," tutur President Director Wuling Motors, Tang Wensheng.