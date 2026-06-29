Toyota Hilux Baru Meluncur, Ada Varian EV!

JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan model double cabin New Hilux. Bahkan, kini tersedia varian battery electric vehicle (BEV).

1. Toyota New Hilux Meluncur

Toyota New Hilux mendapatkan penyegaran dari berbagai sisi. Ini meliputi performa, desain, fitur kenyamanan dan keselamatan, serta kualitas berkendara.

Toyota New Hilux dibekali mesin diesel 1GD-FTV 2.8L. Tenaganya meningkat menjadi 201 hp dan torsi 500 Nm.

Toyota juga memperluas pilihan elektrifikasi di segmen komersial melalui New Hilux Battery EV. Model ini didukung 2 motor listrik dengan output maksimum sistem penggerak listrik sebesar 144 kW. New Hilux BEV dibekali baterai Lithium-ion 59,2 kWh.

New Hilux BEV juga menggunakan sistem All-Wheel Drive (AWD) untuk menghadirkan performa yang lebih responsif serta traksi yang lebih optimal di berbagai kondisi jalan.

President Director PT TAM, Takuya Yokohama, menjelaskan Hilux merupakan salah satu model Toyota yang telah lama diandalkan pelanggan sebagai partner mobilitas tangguh di berbagai sektor.

"Penerimaan positif ini tercermin dari market share Hilux di segmen Pick Up 4x4 yang terus menguat, dari 57% pada Januari - May 2025 menjadi 70,2% di periode yang sama tahun 2026," kata Takuya Yokohama, Senin (29/6/2026).

Toyota New Hilux (Dok TAM)

"Toyota menghadirkan New Hilux generasi ke-9 dengan peningkatan yang lebih signifikan, mulai dari mesin 1GD nya yang lebih powerful, desain yang semakin gagah, hingga fitur-fitur yang lebih advanced. Sejalan dengan Toyota Multipathway Strategy, kami juga memperluas opsi elektrifikasi di segmen komersial melalui hadirnya New Hilux Battery EV,” ujarnya.

Salah satu peningkatan utama pada New Hilux adalah penggunaan mesin diesel 1GD-FTV 2.8L. Mesin 2.755 cc 4-silinder tersebut menghasilkan tenaga hingga 201 hp dan torsi 500 Nm.

Selain peningkatan performa, New Hilux turut mendapatkan penyegaran signifikan pada sisi eksterior dan interior. Mengusung konsep desain “Cyber SUMO” yang merepresentasikan karakter New Hilux sebagai sosok pick-up 4x4 yang kuat, kokoh, sekaligus lincah untuk mendukung berbagai kebutuhan mobilitas pelanggan.

Karakter tersebut terinspirasi dari pose pesumo saat siap bertarung, yang diterjemahkan melalui tampilan depan dengan postur kokoh dan stabil. Desain Dual Volume Architecture with Strong Core terlihat pada grille radiator, bumper depan, serta fender. Kesan iconic dan advanced turut diperkuat melalui lampu LED tipis, serta tulisan Toyota di bagian depan dan belakang.