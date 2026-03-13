Advertisement
Percepat Adopsi Kendaraan Listrik, Maxus Ungkap Perlunya Jaringan yang Kuat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |11:42 WIB
JAKARTA - Mobil listrik kian populer di Indonesia. Untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, dibutuhkan jaringan yang kuat, selain produk berkualitas. 

Maxus Indonesia menargetkan dapat mendirikan 20 diler pada tahun ini sebagai langkah ekspansi. Kehadiran diler tersebut juga untuk aksesibilitas layanan dan mendekatkan pengalaman kepemilikan EV premium kepada pelanggan.

CEO Maxus Indonesia, Jerry Huang, menilai jaringan yang kuat berperan penting dalam dalam adopsi ke kendaraan listrik.

“Kami percaya adopsi kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar produk yang unggul. Dibutuhkan jaringan yang kuat, layanan yang mudah diakses pelanggan, serta komitmen jangka panjang," ujarnya di Jakarta, dikutip pada Jumat (13/3/2026). 

Pada bulan ini, Maxus menggencarkan pendirian diler. Tiga diler dihadirkan di wilayah Jakarta, Bandung, dan Cikarang. 

"Pembukaan diler di TB Simatupang serta di dua lokasi lainnya di Bandung dan Cikarang merupakan bukti nyata Maxus hadir untuk mendekatkan diri kepada pelanggan dan memastikan setiap pemilik mendapatkan pengalaman yang nyaman dan terpercaya,” ucapnya. 

Maxus menghadirkan diler flagship di wilayah TB Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan pertimbangan lokasinya yang berada di area strategis dan salah satu koridor bisnis utama Jakarta Selatan.

 

