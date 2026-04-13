Fuso Pasok 20 Ribu Unit untuk Kopdes Merah Putih, Sudah Mulai Didistribusikan

JAKARTA - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia, memasok kendaraan komersial untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Total Mitsubishi Fuso akan memasok sebanyak 20.600 unit kendaraan.

Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya mengatakan, pihaknya dipercaya untuk memenuhi kebutuhan logistik oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dalam program tersebut. Unit yang dipesan merupakan tipe Colt Diesel (Canter). Model tersebut dirakit di fasilitas produksi dalam negeri.

"Kami dipercaya berpartisipasi dalam pengadaan proyek ini (Kopdes Merah Putih-red). Jumlahnya mencapai 20.600 unit yang akan dipasok hingga Desember 2026," ujar Aji di Jakarta, dikutip Senin (13/4/2026).

Banyaknya jumlah pemesanan oleh Agrinas berpengaruh terhadap pengiriman konsumen ritel. Diketahui, Canter dirakit di fasilitas pabrik di Cakung, Jakarta Timur.

"Karena tadi jumlahnya cukup besar, pada awalnya kami harus berusaha mengatur sedemikian rupa supaya bisa antara pemenuhan proyek dengan pemenuhan kepada konsumen retail kami atau general market kami," ucapnya.

Meski begitu, tingginya permintaan berangsur bisa diatasi. Per bulan ini, diproyeksikan distribusi kendaraan ke konsumen telah norml kembali.

"Pada tahap awal memang ada beberapa konsumen yang harus menunggu karena kami coba memutuskan memenuhi komitmen dengan proyek pemerintahan. April ini sudah kembali normal. Artinya kita bisa memenuhi proyek sesuai dengan komitmen kami dan juga bisa memenuhi kebutuhan pasar umum," kata Aji.