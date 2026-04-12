Strategi Fuso Tingkatkan Efisiensi Kendaraan Komersial Pelaku Usaha

JAKARTA – Bagi para pelaku usaha, efisiensi merupakan hal penting. Armada kendaraan komersial yang dikerahkan dituntut untuk terus beroperasi.

Dalam hal ini, Mitsubishi Fuso memiliki strategi agar operasional pelaku usaha tetap terjaga dengan efisien.

Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Aji Jaya, mengungkapkan bahwa servis menjadi salah satu hal penting bagi operasional perusahaan. Durasi servis kendaraan komersial dapat berpengaruh terhadap waktu operasional hingga biaya tambahan.

Terkait hal ini, Fuso menyiapkan bengkel yang beroperasi 24 jam. Layanan ini disiapkan untuk memudahkan para pelaku usaha melakukan servis kendaraan.

“Itu adalah salah satu strategi kami memberikan jaminan kepada konsumen atas layanan aftersales,” kata Aji Jaya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip Minggu (12/4/2026).

Di sisi lain, Aji menyebut Fuso memiliki 225 diler yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melayani kebutuhan konsumen dalam hal aftersales.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya memiliki layanan bookstop service, yaitu perawatan hingga perbaikan kendaraan di lokasi operasional konsumen.

“Kami dari Mitsubishi Fuso siap mengunjungi lokasi operasional konsumen. Kami juga harus menjamin ketersediaan suku cadang,” kata Aji.

Selain itu, di titik strategis, pihaknya menyediakan part depo. Strategi-strategi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, baik dari sisi biaya maupun waktu bagi para pelaku usaha.