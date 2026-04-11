Foton Luncurkan Dobel Kabin Listrik eTunland Dibanderol Rp780 Juta, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Foton meluncurkan dobel kabin listrik yakni eTunland pada pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Electric Vehicle Expo (Giicomvec) yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dobel kabin listrik itu dibanderol Rp780 juta.

Perwakilan Foton Global, Luis Huo menyatakan, pihaknya ingin menghadirkan kendaraan komersial yang solutif dan berkelanjutan.

“Foton berkomitmen untuk menghadirkan solusi kendaraan komersial yang tidak hanya inovatif, tetapi

juga relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini. Melalui kendaraan listrik, kami ingin memastikan

operasional yang lebih efisien, berkelanjutan, dan dapat diandalkan,” ujar Luis Huo di arena Giicomvec 2026, dikutip Sabtu (11/4/2026).

eTunland merupakan kendaraan dobel kabin listrik yang mengusung sistem penggerak 4x4. Dengan sistem penggerak tersebut, kendaraan ini mampu melintasi berbagai kondisi jalan, termasuk untuk kebutuhan operasional di area semi-industri maupun medan menantang.

eTunland didukung motor listrik dengan tenaga hingga 114 HP dan torsi maksimum 290 Nm. Kendaraan ini juga dibekali baterai berkapasitas 88 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 400 km (real life usage) dalam satu kali pengisian daya.

Dobel kabin listrik ini juga telah dilengkapi kemampuan pengisian cepat (DC fast charging) yang memungkinkan pengisian daya dari kondisi tertentu hingga optimal dalam waktu sekitar 42 menit.

eTunland memiliki dimensi kendaraan dengan wheelbase 3.110 mm dan GVW 3.200 kg. Model teranyar Foton eTunland pun ditawarkan dengan harga Rp780 juta on the road (OTR) Jakarta.