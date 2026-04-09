DFSK Super Cab Dimodifikasi dengan Perangkat Crane Curi Perhatian di Giicomvec 2026

JAKARTA - DFSK ikut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 8-11 April. Pada pameran itu, DFSK membawa kendaraan niaga yang dimodifikasi.

Kedua kendaraan niaga yang mejeng di Giicomvec 2026 adalah DFSK Gelora E dan DFSK Super Cab. Keduanya hadir denganmodifikasi kendaraan yang fungsional dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Pada pameran kendaraan komersial ini, DFSK Super Cab dimodifikasi dengan perangkat crane. Model ini mencuri perhatian pengunjung pada pameran bussines to bussines ini.

Super Cab merupakan kendaraan niaga ringan. Pick up ini dibekali bak ukuran panjang 2.470 mm,

lebar 1.670 mm, dan tinggi 240 mm. DFSK Super Cab memiliki kapasitas muatan hingga 1,2 ton.

Untuk dapur pacunya, Super Cab ditenagai mesin bensin DK15 1.500 cc Dual VVT. Mesin itu sanggup menghasilkan tenaga 102 PS dan 140 Nm.

Super Cab dibanderol mulai dari Rp158,5 juta on the road (OTR) Jakarta.

Model lainnya yang dihadirkan di Giicomvec adalah DFSK Gelora E. DFSK Gelora E adalah kendaraan listrik niaga ringan yang ersedia dalam varian Blind Van dan Mini Bus.