Daftar Mobil Terlaris September 2026: Atto 1 Teratas, Gran Max-Kijang Innova Bersaing Ketat

JAKARTA - BYD Atto 1 menjadi mobil paling laris pada September 2026. Penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil listrik mencapai 4.840 unit pada September 2026.

1. BYD Atto 1 Terlaris

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). BYD Atto 1 kembali menjadi mobil terlaris secara wholesales bulanan. Pada Agustus 2026, BYD Atto 1 juga menempati urutan teratas dengan wholesales 5.538 unit.

Daihatsu Gran Max pickup berada di urutan berikutnya. Penjualan wholesales kendaraan niaga ringan itu mencapai 4.145 unit pada September 2026.

Penjualan Daihatsu Gran Max pickup itu hanya unggul tipis dari posisi 3 yang ditempati Kijang Innova, baik varian Reborn dan Zenix. Penjualan wholesales model tersebut sebanyak 4.143 unit.

Hanya 3 model itu yang mampu mencatatkan penjualan bulanan di atas 4 ribu unit.

Sementara itu, urutan 4 dan 5 ditempati Toyota Avanza dan Jaecoo J5 EV. Penjualan wholesales Avanza sebanyak 3/872 unit, sementara J5 mencapai 3.276 unit pada September 2026.

Dua model China, yaitu BYD Atto 1 dan Jaecoo J5 EV mampu bersaing dengan mobil Jepang di posisi 5 besar mobil terlaris.

2. 20 Mobil Terlaris

Berikut daftar 20 mobil terlaris di Indonesia pada September 2026:

1. BYD Atto 1: 4.840 unit

2. Daihatsu Gran Max pick up: 4.145 unit

3. Kijang Innova (Reborn dan Zenix): 4.143 unit

4. Toyota Avanza: 3.872 unit

5. Jaecoo J5: 3.276 unit

6. Toyota Calya: 2.966 unit

7. Suzuki Carry pick up: 2.790 unit

8. Daihatsu Gran Max (blind van dan minibus): 2.626 unit

9. Toyota Veloz Hybrid: 2.552 unit

10. Daihatsu Sigra: 2.523 unit

11. Honda Brio: 2.097 unit

12. Toyota Rush: 2.083 unit

13. Geely EX2: 1.890 unit

14. Daihatsu Terios: 1.884 unit

15. Toyota Hilux: 1.786 unit

16. Toyota Agya: 1.411 unit

17. Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 1.343 unit

18. Mitsubishi L300 pick up: 1.117 unit

19. Suzuki Fronx: 1.010 unit

20. Mitsubishi Destinator: 889 unit