Pasarkan Model Teknologi PHEV, Jetour Perkuat Fasilitas Isi Daya di Showroom

TANGERANG - Ketersediaan infrastruktur menjadi hal penting di tengah masifnya adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Tidak hanya menghadirkan inovasi pada kendaraan, pengembangan ekosistem pendukung juga diperlukan untuk memudahkan pengguna kendaraan elektrifikasi dalam dalam menjalani mobilitas sehari-hari.

Terkait hal ini, PT Jetour Sales Indonesia bekerja sama dengan Utomo Charge+ melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) Jakarta 2026. Dalam kerja sama ini, Utomo Charge+ memberikan dukungan berupa fasilitas isi daya di showroom Jetour.

Diketahui, saat ini Jetour memasarkan kendaraan elektrifikasi lewat teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) atau plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). T1 dan T2 menjadi model yang mengadopsi teknologi tersebut.

"Bagi Jetour, kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen kami untuk mendukung perkembangan ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia," ujar President Director Jetour Indonesia, Caroline Ling, di arena GAW 2026, dikutip Rabu (25/11/2026).

Jetour T1 iDM di GAW (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia melanjutkan, pihaknya memahami transisi menuju mobilitas elektrifikasi tidak hanya membutuhkan inovasi pada teknologi kendaraan, tetapi juga dukungan infrastruktur yang memadai.

"Melalui sinergi dengan Utomo Charge+, kami berharap dapat memperluas akses terhadap fasilitas pengisian daya untuk melengkapi fasilitas di setiap showroom Jetour," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi infrastruktur, Utomo Charge+ memiliki kapabilitas dalam mengembangkan jaringan pengisian daya kendaraan listrik melalui berbagai solusi charging dan konsep Mobility Hub.