Daihatsu Bawa 7 Mobil ke GAW 2026, Ada Gran Max Modifikasi Bergaya Retro

TANGERANG - Daihatsu membawa sederet model kendaraan pada pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Daihatsu Sigra hingga Terios dihadirkan sebagai display. Selain itu, terdapat model modifikasi eksklusif Gran Max Urban Retro yang mencuri perhatian.

1. Daihatsu di GAW 2026

Keikutsertaan Daihatsu pada pameran akhir tahun ini merupakan salah satu upaya untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat Indonesia, sekaligus turut berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi, menyebutkan pihaknya berterima kasih kepada seluruh pelanggan Daihatsu.

"Melalui tema ‘Semua Jadi Mudah’, kami ingin terus memberikan kemudahan dan ketenangan bagi pelanggan, mulai dari memiliki kendaraan, menggunakan dan merawatnya, hingga menjualnya kembali," ujarnya di arena GAW 2026, dikutip Selasa (24/11/2026).

Daihatsu di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pada pameran GAW 2026, Daihatsu total menampilkan 7 unit display. Ini mulai dari mulai dari kendaraan keluarga, mobilitas sehari-hari, hingga kendaraan yang mendukung aktivitas usaha.

Model yang dihadirkan di GAW 2026 adalah Daihatsu Sigra, Ayla, Terios, Rocky, dan Rocky Hybrid, serta model modifikasi eksklusif Gran Max Urban Retro.

Tak hanya itu, Daihatsu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui program DAIFEST (Daihatsu Festival). Melalui program yang berlangsung pada 1 November 2026 hingga 31 Januari 2027 ini, pelanggan yang melakukan pembelian mobil Daihatsu berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa 5 unit Daihatsu Rocky Hybrid, serta 70 hadiah menarik lainnya, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

(Erha Aprili Ramadhoni)