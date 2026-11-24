Lepas Pamer Kendaraan Elektrifikasi di GAW 2026, Ada Mobil Baru!

Lepas Pamer Kendaraan Elektrifikasi di GAW 2026, Ada Mobil Baru! (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Lepas Indonesia membawa lini kendaraan elektrifikasi pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November. Itu termasuk model baru E6 EV.

Lepas E4 EV merupakan SUV listrik yang dibekali baterai berkapasitas 67 kWh dan jarak tempuh diklaim lebih dari 600 km berdasarkan standar CLTC.

Model ini sudah didukung kemampuan DC fast charging hingga 130 kW. Isi daya dari 30% hingga 80% diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

Dari sisi keselamatan, Lepas E4 EV dilengkapi 18 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), 6 airbags, serta kamera 540°.

Sementara itu, Lepas E6 EV dibekali baterai LFP berkapasitas 67 kWh, kendaraan ini memiliki jarak tempuh hingga 540 km berdasarkan standar NEDC.

Kemampuan pengisian daya cepat DC hingga 130 kW memungkinkan pengisian dari 30% hingga 80% hanya 20 menit.

Lepas E6 EV di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Lepas E6 EV meraih peringkat keselamatan 5-Star Euro NCAP dan dilengkapi 16 fitur ADAS, 7 airbags, serta 540° HD Surround View Camera. Fitur kenyamanan lainnya mencakup panoramic sunroof, ventilated seats, power tailgate, layar LCD 13,2 inci, serta front trunk sebagai ruang penyimpanan tambahan.

Di sisi lain, Lepas L8 PHEV menggabungkan mesin 1.5 TGDI dengan motor listrik. Model ini total dapat memiliki jarak tempuh kombinasi yang diklaim hingga 1.300 km.

Lepas L8 PHEV juga dilengkapi fitur Vehicle-to-Load (V2L) dengan daya hingga 6,6 kW.

Pada GAW 2026, Lepas Indonesia memiliki sejumlah program penjualan. Program itu menyasar seluruh line up mereka di pameran tersebut.