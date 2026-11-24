J6T CSH Jadi Mobil REEV Pertama Chery di Indonesia, Harganya Rp500 Jutaan

J6T CSH Jadi Mobil REEV Pertama Chery di Indonesia, Harganya Rp500 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Chery J6T CSH dengan teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) meluncur pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Ini menjadi model REEV pertama Chery di Indonesia.

Teknologi ini menggunakan 100% motor listrik juga dibekali continuous power supply yang mengisi kapasitas baterai saat berkendara dengan daya jelajah kombinasi diklaim lebih dari 1.000 km.

J6T CSH REEV ini juga melengkapi lini J6 series yang dipasarkan di Indonesia.

"Dengan J6T CSH, keluarga tetap bisa menikmati respons halus motor listrik setiap hari, sekaligus punya keleluasaan untuk bepergian lebih jauh dan menghadapi medan yang lebih beragam,” ujar Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, di arena GAW 2026, dikutip Selasa (24/11/2026).

Chery J6T CSH di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Spesifikasi J6T CSH

J6T CSH hadir dengan body boxy. Secara dimensi, model ini memiliki panjang 4.550 mm, lebar 1.950, dan tinggi 1.785 mm.

Varian RWD menggunakan pelek 19 inci, sementara iWD menggunakan pelek 21 inci.

Pada sistem REEV J6T CSH, motor listrik sebagai sistem penggerak roda utama. Mesin bensin 1.5 TGDI berfungsi sebagai range extender untuk menghasilkan listrik saat sistem membutuhkan energi tambahan, tanpa menggerakkan roda secara mekanis.



Kedua varian menggunakan baterai 33,67 kWh. Dalam mode listrik murni, varian RWD diklaim mampu menempuh hingga 190 km dan iWD hingga 160 km, berdasarkan NEDC.

J6T CSH sudah mendukung pengisian cepat DC dari 30% hingga 80% dengan memerlukan sekitar 20 menit. Model ini juga memiliki fitur Vehicle-to-Load (V2L) 6 kW.