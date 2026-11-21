Chery Q Tampil Beda di GAW 2026, Ada Sentuhan Mobil Balap Klasik

Chery Q Tampil Beda di GAW 2026, Ada Sentuhan Mobil Balap Klasik (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Chery Q tampil beda pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Model Chery Q Qool Inspirations hadir dengan berbagai aksesori.

1. Chery Q Tampil Beda

Vice Country Director Chery Indonesia, Budi Darmawan Jantania, mengungkapkan alasan pihaknya menghadirkan Qool Edition. Pihaknya ingin kendaraan listrik tidak hanya praktis digunakan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi bagian dari identitas penggunanya.

"Kehadiran Qool Edition dan pilihan aksesori resmi menunjukkan berbagai kemungkinan personalisasi yang dapat dieksplorasi konsumen," ujar Budi Darmawan Jantania, di ICE BSD, Tangerang, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Chery Q Qool Inspirations menunjukkan mobil yang sama bisa membawa dua karakter berbeda. Satu mengambil inspirasi dari mobil balap klasik, sementara yang lain tampil lebih berani dengan aksen motorsport modern. Keduanya menggunakan front lip splitter, side skirt, dan aksen hitam pada bagian bawah bodi.

Spesifikasi dasar Chery Q tetap dipertahankan, termasuk baterai 42,7 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 km berdasarkan NEDC.

2. Aksesori Resmi