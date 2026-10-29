Chery Pamer Robot Humanoid Berbasis AI, Bisa Bantu Atur Lalu Lintas hingga Layanan Medis

JAKARTA - Chery tak hanya mengembangkan bisnis di industri otomotif. Di tengah perkembangan teknologi, brand otomotif asal China tersebut juga mulai memperluas kiprahnya di bidang robotika.

1. Robot Humanoid AI

Chery menggabungkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomotif melalui pengembangan robot humanoid. Robot ini dirancang untuk berinteraksi dengan manusia, mulai dari berbincang hingga membantu memberikan pelayanan publik.

Untuk mengembangkan teknologi tersebut, Chery menjalin kerja sama strategis dengan Aimoga. Dalam acara Chery International User Summit 2026, Chery mendemonstrasikan pemanfaatan robot humanoid untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari.

Pengunjung dapat melihat langsung penerapan teknologi robotika dalam sejumlah layanan. Intelligent Security Robot, misalnya, diperkenalkan untuk membantu mengatur lalu lintas. Sementara itu, robot Mobo berinteraksi dengan anak-anak melalui kegiatan edukatif.

Robot humanoid

Tak hanya itu, Chery juga menampilkan layanan informasi kepolisian dan panduan medis berbasis AI melalui Smart Police Station dan Smart Medical Station.

Berbagai demonstrasi tersebut menunjukkan potensi pemanfaatan robotika untuk mendukung aktivitas manusia di berbagai lingkungan, mulai dari sektor pendidikan hingga pelayanan publik.

Selain itu, Aimoga memperkenalkan Mobo, yang merupakan robot humanoid pendamping keluarga.

"Berbagai demonstrasi di Future Chery dan rangkaian acara Chery International User Summit tersebut mencerminkan visi AiMOGA dalam mengembangkan robotika melalui sinergi antara keahlian otomotif Chery dan teknologi embodied intelligence," ujar Direktur Aimoga Indonesia, Yuri Yin, Kamis (29/10/2026).