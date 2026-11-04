Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan PEVS 2026, BYD Atto 1 hingga Honda CUV e

JAKARTA - Sederet kendaraan listrik mendapatkan penghargaan pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS). Kendaraan itu termasuk roda empat dan roda dua.

PEVS 2026 digelar pada 29 Oktober hingga 1 November di JIExpo Kemayoran. Pameran tersebut menyedot kehadiran hingga 35.257 orang.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta pameran dan penyelenggara. Ia menilai tingginya aktivitas pengunjung selama empat hari menjadi gambaran positif atas penerimaan masyarakat terhadap perkembangan kendaraan listrik.

"Rasanya empat hari berlalu begitu cepat, terlebih melihat suasana pameran yang tetap ramai dan antusiasme pengunjung yang tidak surut sejak hari pertama hingga penutupan," ujar Moeldoko, dikutip Rabu (4/11/2026).

Diketahui, pameran PEVS 2026 diramaikan 45 peserta, terdiri dari roda empat, roda dua dan industri pendukung lainnya.

Dari kendaraan roda empat, hadir BAIC, BYD, Chery, Danza, DFSK, Hyundai, iCar, Jaecoo, MAB, MG, Polytron, VinFast, dan Wuling.

Dari roda dua terdapat ALVA, AHM, Indomobil E-Motor, Polytron, Selis, United E-Motor, dan VinFast.

Honda CUV e di PEVS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Sederet kendaraan mendapatkan penghargaan pada PEVS 2026. Berikut daftar lengkapnya :

EV Car

Best Booth Car: MAB

Best City EV: BYD Atto 1

Best Plug-in Hybrid SUV: DFSK E5 Plus

Best Plug-in Hybrid MPV: BYD M6 DM

Best EV Commercial Car: DFSK Gelora E Blind Van

Best Medium SUV: Wuling Eksion EV

Most Localized EV SUV: Polytron G3+

Most Affordable EV: Wuling Aira

Favorite Luxury MPV: Danza New D9

Favorite Commercial Vehicle: MAB 4x2 Truck

Favorite Light Commercial Vehicle: MAB Ecotruck

Most Tested Car: Wuling Aira